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"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
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У Китаї в горах під час марафону загинуло 20 людей

Київ • УНН

 • 26047 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Під час гірського марафону по пересіченій місцевості у північно-західній провінції Ганьсу в Китаї загинули 20 людей. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.

У Китаї в горах під час марафону загинуло 20 людей

Деталі

Трагічний інцидент пов'язаний з погіршенням погодних умов.

Всього в марафоні брали участь 172 людини. 151 з них зараз знаходиться в безпеці. У рятувальній операції беруть участь більше 700 рятувальників.

Нагадаємо

Два альпіністи загинули на Евересті, ставши першими жертвами сезону на найвищій горі у світі.

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