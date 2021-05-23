У Китаї в горах під час марафону загинуло 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Під час гірського марафону по пересіченій місцевості у північно-західній провінції Ганьсу в Китаї загинули 20 людей. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
Деталі
Трагічний інцидент пов'язаний з погіршенням погодних умов.
Всього в марафоні брали участь 172 людини. 151 з них зараз знаходиться в безпеці. У рятувальній операції беруть участь більше 700 рятувальників.
Нагадаємо
Два альпіністи загинули на Евересті, ставши першими жертвами сезону на найвищій горі у світі.