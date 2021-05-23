У Китаї в горах під час марафону загинуло 20 людей

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Трагічний інцидент пов'язаний з погіршенням погодних умов.

Всього в марафоні брали участь 172 людини. 151 з них зараз знаходиться в безпеці. У рятувальній операції беруть участь більше 700 рятувальників.

Нагадаємо

Два альпіністи загинули на Евересті, ставши першими жертвами сезону на найвищій горі у світі.