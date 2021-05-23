В Китае в горах во время марафона погибли 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Во время горного марафона по пересеченной местности в северо-западной провинции Ганьсу в Китае погибли 20 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Трагический инцидент связан с ухудшением погодных условий.
Всего в марафоне участвовали 172 человека. 151 из них сейчас находится в безопасности. В спасательной операции принимают участие более 700 спасателей.
Напомним
Два альпиниста погибли на Эвересте, став первыми жертвами сезона на высокой горе в мире.