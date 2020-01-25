Кількість загиблих в результаті злив в Бразилії збільшилася до 14
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Кількість загиблих в результаті дощів і зсувів в бразильському штаті Мінас-Жерайс збільшилася до 14 осіб. Про це повідомив в суботу телеканал Globu з посиланням на главу військового командування штату полковника Родрігу ді Соузу Родрігеса, передає УНН.
За інформацією телеканалу, ще семеро постраждали, понад 2,5 тис. людей залишилися без даху над головою. Рятувальники продовжують розбирати завали будинків, що обрушилися в наслідок удару стихії, та проводити пошуки зниклих без вісті, кількість яких не уточнюється. У сусідньому Еспіріту-Санту в результаті дощів, що тривали протягом тижня, на вулиці опинилися понад 3 тис. осіб, дев’ять загинули.
Раніше в суботу Національне управління цивільної оборони Бразилії призвело в максимальну готовність Центр управління ризиками катастроф у зв’язку з проливними дощами в центральних і південно-східних штатах країни. Дана міра була продиктована великою кількістю несприятливих погодно-кліматичних ситуацій, зафіксованих в регіоні за останню добу. Найбільш сильно від злив і паводків постраждали штати Еспіріту-Санту, Гояс, Мінас-Жерайс і Ріо-де-Жанейро, а також столичний Федеральний округ, констатували рятувальники.
Прогноз синоптиків на вихідні дні не віщує поліпшення погодних умов в згаданих регіонах. Влада попереджає про підвищену небезпеку нових зсувів.
Нагадаємо, внаслідок землетрусу у Туреччині кількість загиблих зросла до 29 осіб.