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Кількість загиблих в результаті злив в Бразилії збільшилася до 14

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Кількість загиблих в результаті дощів і зсувів в бразильському штаті Мінас-Жерайс збільшилася до 14 осіб. Про це повідомив в суботу телеканал Globu з посиланням на главу військового командування штату полковника Родрігу ді Соузу Родрігеса, передає УНН.

Кількість загиблих в результаті злив в Бразилії збільшилася до 14

За інформацією телеканалу, ще семеро постраждали, понад 2,5 тис. людей залишилися без даху над головою. Рятувальники продовжують розбирати завали будинків, що обрушилися в наслідок удару стихії, та проводити пошуки зниклих без вісті, кількість яких не уточнюється. У сусідньому Еспіріту-Санту в результаті дощів, що тривали протягом тижня, на вулиці опинилися понад 3 тис. осіб, дев’ять загинули.

Раніше в суботу Національне управління цивільної оборони Бразилії призвело в максимальну готовність Центр управління ризиками катастроф у зв’язку з проливними дощами в центральних і південно-східних штатах країни. Дана міра була продиктована великою кількістю несприятливих погодно-кліматичних ситуацій, зафіксованих в регіоні за останню добу. Найбільш сильно від злив і паводків постраждали штати Еспіріту-Санту, Гояс, Мінас-Жерайс і Ріо-де-Жанейро, а також столичний Федеральний округ, констатували рятувальники.

Прогноз синоптиків на вихідні дні не віщує поліпшення погодних умов в згаданих регіонах. Влада попереджає про підвищену небезпеку нових зсувів.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу у Туреччині кількість загиблих зросла до 29 осіб.

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