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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 29 осіб

Київ • УНН

 • 20120 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше 29 людей загинули, 1466 отримали поранення в результаті землетрусу на сході Туреччини. Такі дані наводить у суботу Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих республіки. Раніше надходила інформація про 22 загиблих і 1243 постраждалих, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема Daily Sabah.

Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 29 осіб

Рятувальникам вдалося звільнити з під завалів зруйнованих будинків не менше 43 осіб.

У турецькому відомстві уточнили, що 843 жителя постраждали в провінції Елязиг, ще 226 — в сусідній провінції Малатья. Постраждали також люди і в інших провінціях на сході Туреччини: Адиямані, Батмані, Діярбакирі, Кахраманмараші і Шанлиурфі. Повідомляється про те, що після землетрусу було зафіксовано понад 220 афтершоків магнітудою від 4,0 і вище.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 стався в п’ятницю в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тисяч осіб. Осередок стихії, що торкнулася також сусідньої провінцію Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

LATEST — A woman named “Azize,” contacted by rescue teams through her cellphone and instructed both in Turkish and Kurdish to keep herself and others around calm, pulled out from rubble in eastern Turkey’s Elazığ 17 hours after 6.8 earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/k8NkWRbUfg

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 25, 2020

#Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır. pic.twitter.com/baRP2M7TUu

— AFAD (@AFADBaskanlik) January 25, 2020

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