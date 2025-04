Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 29 человек

Спасателям удалось освободить из под завалов разрушенных домов не менее 43 человек.

В турецком ведомстве уточнили, что 843 жителя пострадали в провинции Элязыг, еще 226 — в соседней провинции Малатья. Пострадали также люди и в других провинциях на востоке Турции: Адыямане, Батмане, Диярбакыре, Кахраманмараше и Шанлыурфе. Сообщается о том, что после землетрясения было зафиксировано более 220 афтершоков магнитудой от 4,0 и выше.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

LATEST — A woman named “Azize,” contacted by rescue teams through her cellphone and instructed both in Turkish and Kurdish to keep herself and others around calm, pulled out from rubble in eastern Turkey’s Elazığ 17 hours after 6.8 earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/k8NkWRbUfg

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 25, 2020

#Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır. pic.twitter.com/baRP2M7TUu

— AFAD (@AFADBaskanlik) January 25, 2020