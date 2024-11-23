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На фронте 125 боевых столкновений за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

На фронте 125 боевых столкновений за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

Киев  •  УНН

 • 2259 просмотра

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За сутки произошло 125 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты активно применяют авиацию и КАБы, украинские защитники отбили большинство атак.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 125. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

По имеющейся информации Генштаба, россияне совершили 110 обстрелов по территории Курской области рф, в том числе 9 из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска, еще два боестолкновения в районе Тихого до сих пор продолжаются.

Восемь штурмов захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки и Зеленого Гая на Купянском направлении, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудар в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг семь раз безрезультатно атаковал в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки и Тернов.

При поддержке авиации на Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отбили один вражеский штурм.

На Краматорском направлении противник сегодня один раз без успеха штурмовал позиции украинских защитников в районе Ступочек. Также враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Часового Яра.

На Торецком направлении противник дважды напрасно атаковал позиции наших войск в районах Торецка, одновременно нанес авиационные удары управляемыми авиационными бомбами в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Катериновка, Иванополье и Заря, в целом сбросив десять бомб.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка с начала суток враг атаковал уже 28 раз, 23 атаки отражены, идут ожесточенные бои. Также противник осуществил бомбардировку населенных пунктов Яблоновка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка и Елизаветовка, всего сбросил 16 управляемых авиабомб.

На Кураховском направлении продолжается пять боестолкновений в районах Берестков, Дальнего и Романовки. Семнадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками в районах населенных пунктов Сонцовка, Заря, Новодмитровка, Курахово, Екатериновка и Антоновка.

На Времовском направлении продолжается семь штурмов противника вблизи Великой Новоселки и Новодаровки, 18 атак противника в районе Трудового, Сухих Ялов и Ровнополье уже отбито.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили три атаки противника. 

На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб23 нояб. 2024, 06:58 • 67112 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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