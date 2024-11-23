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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки на фронте зафиксировано 194 боевых столкновения, больше всего на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях. Противник нанес 67 авиаударов и совершил 4560 обстрелов.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери. об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери,

- говорится в сообщении.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 97 КАБ. Кроме этого, совершил 4560 обстрелов, в том числе 123 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1490 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Ивановка, Белогоровка, Закитное, Северск, Великая Новоселка, Новый Комар, Малая Токмачка, Казацкое.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы российских захватчиков.

На Харьковском направлении, враг три раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлениив враг совершил восемь атак в направлении Торецка.

На Покровском направлениив наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Сонцовки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки.

На Времовском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз безуспешно штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага23 нояб. 2024, 06:29 • 3708 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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