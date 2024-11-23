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Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 3322 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1420 военных, 20 танков и 24 артсистемы. Общие потери РФ с начала войны достигли почти 730 тысяч личного состава.

В течение суток 22 ноября российская оккупационная армия потеряла в Украине 1420 военных, 36 боевых бронированных машин, 20 танков и 24 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 729720 (+1420) человек,
  • танков - 9419 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин - 19192 (+36) ед,
  • артиллерийских систем - 20760 (+24) ед,
  • РСЗО - 1254 (+0) ед,
  • средства ППО - 1004 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19365 (+105),
  • крылатые ракеты - 2764 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29850 (+73) ед,
  • специальная техника - 3678 (+3).

В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых1 мар. 2024, 06:40 • 34238 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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