Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1420 военных, 20 танков и 24 артсистемы. Общие потери РФ с начала войны достигли почти 730 тысяч личного состава.
В течение суток 22 ноября российская оккупационная армия потеряла в Украине 1420 военных, 36 боевых бронированных машин, 20 танков и 24 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 729720 (+1420) человек,
- танков - 9419 (+20) ед,
- боевых бронированных машин - 19192 (+36) ед,
- артиллерийских систем - 20760 (+24) ед,
- РСЗО - 1254 (+0) ед,
- средства ППО - 1004 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19365 (+105),
- крылатые ракеты - 2764 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29850 (+73) ед,
- специальная техника - 3678 (+3).
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