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Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
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"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
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Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
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Укрэнерго на сегодня отменило отключение света во всех регионах

Укрэнерго на сегодня отменило отключение света во всех регионах

Киев  •  УНН

 • 3380 просмотра

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Укрэнерго сообщило о досрочной отмене мер ограничения потребления электроэнергии во всех регионах Украины. Компания рекомендует воздержаться от одновременного использования мощных приборов до 22:00.

В Украине досрочно отменили меры ограничения потребления во всех регионах, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах», - говорится в сообщении.

В компании призвали не включать несколько мощных приборов одновременно до 22:00.

Завтра в Украине будет действовать одна очередь отключений света: когда ждать23 нояб. 2024, 16:30 • 10655 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономика
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