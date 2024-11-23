Укрэнерго на сегодня отменило отключение света во всех регионах

В Украине досрочно отменили меры ограничения потребления во всех регионах, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах», - говорится в сообщении.

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