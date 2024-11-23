Укрэнерго на сегодня отменило отключение света во всех регионах
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило о досрочной отмене мер ограничения потребления электроэнергии во всех регионах Украины. Компания рекомендует воздержаться от одновременного использования мощных приборов до 22:00.
В Украине досрочно отменили меры ограничения потребления во всех регионах, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах», - говорится в сообщении.
В компании призвали не включать несколько мощных приборов одновременно до 22:00.
Завтра в Украине будет действовать одна очередь отключений света: когда ждать23 нояб. 2024, 16:30 • 10655 просмотров