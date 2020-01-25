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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Количество погибших в результате ливней в Бразилии увеличилось до 14

Киев • УНН

 • 10306 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Количество погибших в результате дождей и оползней в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил в субботу телеканал Globu со ссылкой на главу военного командования штата полковника Родригу ди Соузу Родригеса, передает УНН.

Количество погибших в результате ливней в Бразилии увеличилось до 14

По информации телеканала, еще семеро пострадали, более 2,5 тыс. человек остались без крыши над головой. Спасатели продолжают разбирать завалы домов, обрушившихся в результате удара стихии, и проводить поиски пропавших без вести, число которых не уточняется. В соседнем Эспириту-Санту в результате дождей, продолжавшихся в течение недели, на улице оказались более 3 тыс. человек, девять погибли.

Ранее в субботу Национальное управление гражданской обороны Бразилии привело в максимальную готовность Центр управления рисками катастроф в связи с проливными дождями в центральных и юго-восточных штатах страны. Данная мера была продиктована большим количеством неблагоприятных погодно-климатических ситуаций, зафиксированных в регионе за последние сутки. Наиболее сильно от ливней и паводков пострадали штаты Эспириту-Санту, Гояс, Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро, а также столичный Федеральный округ, констатировали спасатели.

Прогноз синоптиков на выходные дни не предвещает улучшения погодных условий в упомянутых регионах. Власти предупреждают о повышенной опасности новых оползней.

Напомним, в результате землетрясения в Турции количество погибших возросло до 29 человек.

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