Количество погибших в результате ливней в Бразилии увеличилось до 14
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Количество погибших в результате дождей и оползней в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил в субботу телеканал Globu со ссылкой на главу военного командования штата полковника Родригу ди Соузу Родригеса, передает УНН.
По информации телеканала, еще семеро пострадали, более 2,5 тыс. человек остались без крыши над головой. Спасатели продолжают разбирать завалы домов, обрушившихся в результате удара стихии, и проводить поиски пропавших без вести, число которых не уточняется. В соседнем Эспириту-Санту в результате дождей, продолжавшихся в течение недели, на улице оказались более 3 тыс. человек, девять погибли.
Ранее в субботу Национальное управление гражданской обороны Бразилии привело в максимальную готовность Центр управления рисками катастроф в связи с проливными дождями в центральных и юго-восточных штатах страны. Данная мера была продиктована большим количеством неблагоприятных погодно-климатических ситуаций, зафиксированных в регионе за последние сутки. Наиболее сильно от ливней и паводков пострадали штаты Эспириту-Санту, Гояс, Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро, а также столичный Федеральный округ, констатировали спасатели.
Прогноз синоптиков на выходные дни не предвещает улучшения погодных условий в упомянутых регионах. Власти предупреждают о повышенной опасности новых оползней.
Напомним, в результате землетрясения в Турции количество погибших возросло до 29 человек.