Кількість загиблих в результаті злив у Бразилії збільшилася до 30
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сильні дощі спричинили повені та зсуви на південному сході Бразилії, внаслідок чого загинуло щонайменше 30 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
"Два дні сильних дощів спричинили повені та зсуви на південному сході Бразилії, внаслідок яких загинуло щонайменше 30 людей", - пише видання.
Місцеві жителі працюють над очищенням бруду та сміття навколо будинків, зруйнованих зсувом після сильних дощів у бразильському штаті Мінас-Жерайс.
Чиновники цивільної оборони заявили, що 17 людей зазначаються зниклими безвісти, а 2600 були евакуйовані з їхніх будинків у штаті Мінас-Жерайс, який зазнав 48 годин проливного дощу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 14 загиблих.