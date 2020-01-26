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Кількість загиблих в результаті злив у Бразилії збільшилася до 30

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Сильні дощі спричинили повені та зсуви на південному сході Бразилії, внаслідок чого загинуло щонайменше 30 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Кількість загиблих в результаті злив у Бразилії збільшилася до 30

"Два дні сильних дощів спричинили повені та зсуви на південному сході Бразилії, внаслідок яких загинуло щонайменше 30 людей", - пише видання.

Місцеві жителі працюють над очищенням бруду та сміття навколо будинків, зруйнованих зсувом після сильних дощів у бразильському штаті Мінас-Жерайс.

Чиновники цивільної оборони заявили, що 17 людей зазначаються зниклими безвісти, а 2600 були евакуйовані з їхніх будинків у штаті Мінас-Жерайс, який зазнав 48 годин проливного дощу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 14 загиблих.

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