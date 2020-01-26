Количество погибших в результате ливней в Бразилии увеличилось до 30

"Два дня сильных дождей вызвали наводнения и оползни на юго-востоке Бразилии, в результате которых погибли по меньшей мере 30 человек", - пишет издание.

Местные жители работают над очисткой грязи и мусора вокруг домов, разрушенных оползнем после сильных дождей в бразильском штате Минас-Жерайс.

Чиновники гражданской обороны заявили, что 17 человек указываются пропавшими без вести, а 2600 были эвакуированы из их домов в штате Минас-Жерайс, потерпевшего 48 часов проливных дождей.

Напомним, ранее сообщалось о 14 погибших.