Кількість щеплених першою дозою вакцини від COVID-19 в Україні наблизилася до мільйона

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 999 074 особи, з них отримали 1 дозу – 999 072 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 116 934 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 116 006 щеплень", - повідомили у МОЗ.

Деталі

16 293 людини щеплено проти COVID-19 за добу 27 травня 2021 року. Одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані - 9 410 людей. Протягом доби працювали: 254 мобільних бригад, 1485 пунктів щеплення.

Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 595 635 людей.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 715 тис. доз вакцин компанії Sinovac (з урахуванням поставок 26 травня), 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech (з урахуванням поставок 26 травня) через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).

Також в Україну завезли 500 доз вакцини Johnson & Johnson для співробітників приватної компанії. Співробітники компанії працюють на Алясці у сфері рибальства, тож вакцинація сертифікованою в США вакциною є вимогою в’їзду на територію Сполучених Штатів Америки, повідомили у МОЗ.