Число привитых первой дозой вакцины от COVID-19 в Украине приблизилось к миллиону

КИЕВ. 28 мая. УНН. Количество привитых первой дозой вакцины от COVID-19 в Украине с конца февраля составляет 999 тысяч. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни получили около 117 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,1 миллиона прививок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.