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Число привитых первой дозой вакцины от COVID-19 в Украине приблизилось к миллиону

Киев • УНН

 • 18345 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Количество привитых первой дозой вакцины от COVID-19 в Украине с конца февраля составляет 999 тысяч. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни получили около 117 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,1 миллиона прививок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Число привитых первой дозой вакцины от COVID-19 в Украине приблизилось к миллиону

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито 999 074 человека, из них получили 1 дозу - 999 072 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 116 934 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 116 006 прививок", - сообщили в Минздраве.

Детали

16 293 человека привито против COVID-19 за сутки 27 мая 2021 года. Одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы - 9 410 человек. В течение суток работали 254 мобильных бригад, 1485 пунктов прививки.

По состоянию на 28 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 715 тыс. доз вакцин компании Sinovac (с учетом поставок 26 мая), 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech (с учетом поставок 26 мая) через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).

Также в Украину завезли 500 доз вакцины Johnson & Johnson для сотрудников частной компании. Сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов Америки, сообщили в Минздраве.

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