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Кількість постраждалих від отруєння на фестивалі Хмельниччини зросла до 67 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кількість постраждалих від отруєння на фестивалі “Перлина Кам’янця”, який проходив 19-21 листопада на Хмельниччині, зросла до 67людей. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.

Кількість постраждалих від отруєння на фестивалі Хмельниччини зросла до 67 осіб

“Станом на 9:00 23.11.2016 р. за медичною допомогою із симптомами гострої кишкової інфекції звернулись 67 осіб з яких 59 дітей та 8 дорослих, 46 осіб відмовились від госпіталізації, 23 — були госпіталізовані до інфекційного стаціонару. Після письмової відмови від госпіталізації та отримання рекомендацій про подальше лікування 56 осіб виїхали за місцем проживання”, — сказано в повідомленні.

При цьому, 22 листопада 2016 року 11 дітей, які звернулись за медичною допомогою в м. Кам’янець-Подільський були госпіталізовані та даний час продовжують стаціонарне лікування.

При обстеженні готельно-ресторанного комплексу експерти виявили ряд порушення санітарних норм та правил, зокрема відсутні супровідні документи на харчові продукти, які засвідчують їх походження, безпечність та якість, недостатня кількість виробничих цехів, розділових столів, не проводяться лабораторні дослідження харчових продуктів та готових страв; не представлені особові медичні книжки на всіх працівників харчоблоку та інше.

Також випадок гострої кишкової інфекції у дитини, яка повернулася додому з фестивалю, було зафіксовано в Одеській області.
Серед учасників дитячого ансамблю “Галатея” м. Бровари Київської області, які приймали участь у танцювальному конкурсі захворіло 15 осіб, із них госпіталізовано при поверненні із фестивалю до м. Броварів 11 осіб (серед яких 1 дорослий), 2-є дітей госпіталізовані у м. Києві та 2-є дітей лікуються амбулаторно. Серед дітей, які проживають у Сумській області та брали участь у фестивалі госпіталізовано з проявами гострої кишкової інфекції 7 дітей.

Водночас, станом на 23 листопада 2016 у місті Києві в інфекційному дитячому стаціонарі знаходиться 2 дітей, мешканців м. Києва.

Наразі списки постраждалих внаслідок спалаху уточнюються.

Як повідомляв УНН, після отруєння 56 людей закрили заклад на Хмельниччині.

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