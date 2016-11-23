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Число пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области возросло до 67 человек

Киев • УНН

 • 7021 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Количество пострадавших от отравления на фестивале "Жемчужина Каменца", который проходил 19-21 ноября в Хмельницкой области возросло до 67 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Число пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области возросло до 67 человек

"По состоянию на 9:00 23.11.2016 г. за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 67 человек, из которых 59 детей и 8 взрослых, 46 человек отказались от госпитализации, 23 - были госпитализированы в инфекционный стационар. После письменного отказа от госпитализации и получения рекомендаций о дальнейшем лечении 56 человек выехали по месту жительства", - сказано в сообщении.

При этом, 22 ноября 2016 года 11 детей, которые обратились за медицинской помощью в г. Каменец-Подольский были госпитализированы и в настоящее время продолжают стационарное лечение.

При обследовании гостинично-ресторанного комплекса эксперты обнаружили ряд нарушений санитарных норм и правил, в частности отсутствуют сопроводительные документы на пищевые продукты, удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество, недостаточное количество производственных цехов, разделительных столов, не проводятся лабораторные исследования пищевых продуктов и готовых блюд; не представлены личные медицинские книжки на всех сотрудников пищеблока и прочее.

Случай острой кишечной инфекции у ребенка, который вернулся домой с фестиваля, был зафиксирован в Одесской области. Среди участников детского ансамбля "Галатея" г. Бровары Киевской области, которые принимали участие в танцевальном конкурсе заболели 15 человек, из них госпитализированы при возвращении с фестиваля в г. Бровары 11 человек (среди которых 1 взрослый), 2-е детей госпитализированы в г. Киеве и 2-е детей лечатся амбулаторно. Среди детей, проживающих в Сумской области и которые принимали участие в фестивале госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции 7 детей.

Вместе с тем, по состоянию на 23 ноября 2016 года в городе Киеве в детском инфекционном стационаре находится 2 детей, жителей г. Киев.

Списки пострадавших в результате вспышки инфекции уточняются.

Как сообщал УНН, после отравления 56 человек закрыли заведение в Хмельницкой области.

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