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Кількість постраждалих в ДТП на Львівщині зросла до п'яти осіб

Кількість постраждалих в ДТП на Львівщині зросла до п'яти осіб

Київ • УНН

 • 7256 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кількість постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася на Львівщині за участі екскурсійного автобуса сполученням “Львів — Будапешт”, зросла до п'яти. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася 18 листопада близько 00.30 на автодорозі Київ-Чоп у селі Розвадів Миколаївського району.

За попередніми даними, 31-річний водій “Фольксваген Пассат” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з екскурсійним автобусом “Міцубісі Темза”, сполученням “Львів — Будапешт”.

Водій та троє пасажирів “Фольксваген Пассат” віком від 31 до 33 років, усі мешканці Миколаївського району, отримали травми різного ступеню важкості та були госпіталізовані. Окрім того, за медичною допомогою звернулася пасажирка автобуса, 28-річна львів’янка.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

Нагадаємо, у ДТП на Львівщині потрапив екскурсійний автобус, є потерпілі.

 

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