Количество пострадавших в ДТП во Львовской области возросло до пяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло во Львовской области с участием экскурсионного автобуса сообщением "Львов - Будапешт", возросло до пяти. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября около 00.30 на автодороге Киев-Чоп в селе Розвадив Николаевского района.
По предварительным данным, 31-летний водитель "Фольксваген Пассат" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с экскурсионным автобусом "Мицубиси Темза", сообщением "Львов - Будапешт".
Водитель и трое пассажиров "Фольксваген Пассат" в возрасте от 31 до 33 лет, все жители Николаевского района, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме того, за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса, 28-летняя львовянка.
По факту события открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) УК.
Напомним, в ДТП во Львовской области попал экскурсионный автобус, есть пострадавшие.