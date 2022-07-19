Кількість перетинів мігрантами Ла-Маншу перевищила 15 000 за рік

Ла-Манш є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі. Перевантажені мігрантами шлюпки часто ледве тримаються на плаву в протоці.

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За попередніми даними уряду, з початку 2022 року 15 107 осіб прибули до Великої Британії із Франції на невеликих човнах через Ла-Манш.

За даними Міністерства оборони, останній випадок трапився в понеділок, коли на семи човнах прибуло 330 людей.

Найвищий денний показник за 2022 рік на сьогоднішній день був зафіксований 13 квітня, коли 651 людина здійснили перехід на 18 човнах.

Рекордні 1185 людей здійснили перехід до Великої Британії 11 листопада 2021 року – це найвищий показник, зареєстрований з початку 2020 року.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ, у 2021 році переправу здійснили загалом 28 526 осіб у порівнянні з 8 466 у 2020 році, 1843 у 2019 році та 299 у 2018 році.

Незважаючи на зростаюче число, кількість невеликих човнів, що прибувають до Великої Британії, становить лише невелику частину від числа людей, що прямують до Європи.

Додамо

Дані агентства ООН у справах біженців показують, що у 2021 році до Європи через Середземне море сушею та морем прибуло щонайменше 120 441 людина.

Раніше

Одна з найсмертоносніших трагедій трапилася наприкінці минулого року у водах Ла-Маншу. Тоді загинуло щонайменше 27 осіб.