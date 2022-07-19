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Количество пересечений мигрантами Ла-Манша превысило 15 000 в год

Количество пересечений мигрантами Ла-Манша превысило 15 000 в год

Киев • УНН

 • 95174 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В этом году в Великобританию прибыло более 15 тысяч мигрантов, пересекших пролив Ла-Манш. Об этом УНН пишет ссылаясь на Bloomberg.

Ла-Манш является одним из самых оживленных судоходных путей в мире. Перегруженные мигрантами шлюпки часто едва ли держатся на плаву в проливе.

Детали

По предварительным данным правительства, с начала 2022 года 15 107 человек прибыли в Великобританию из Франции на небольших лодках через Ла-Манш.

По данным Министерства обороны, последний случай произошел в понедельник, когда на семи лодках прибыло 330 человек.

Самый высокий дневной показатель за 2022 год на сегодняшний день был зафиксирован 13 апреля, когда 651 человек совершили переход на 18 лодках.

Рекордные 1185 человек совершили переход в Великобританию 11 ноября 2021 года – это самый высокий показатель, зарегистрированный с начала 2020 года.

По официальным данным Министерства внутренних дел, в 2021 году переправу осуществили в общей сложности 28 526 человек по сравнению с 8 466 в 2020 году, 1843 в 2019 году и 299 в 2018 году.

Несмотря на растущее число, количество небольших лодок, прибывающих в Великобританию, составляет лишь небольшую часть от числа людей, направляющихся в Европу.

Добавим

Данные агентства ООН по делам беженцев показывают, что в 2021 году в Европу через Средиземное море по суше и по морю прибыло не менее 120 441 человек.

Ранее

Одна из самых смертоносных трагедий произошла в конце прошлого года в водах Ла-Манша. Тогда погибли не менее 27 человек.

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