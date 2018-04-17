Кількість мільйонерів за рік в Україні зросла майже на 400 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Річний доход у сумі понад 1 млн грн вже задекларували 1309 осіб, що на 393 особи більше, ніж у минулому році. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
"За оперативними даними (станом на 11.04.2018) громадянами подано понад 246 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованого доходу становить 22,1 млрд грн, що на рівні аналогічного періоду минулого року. Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 1309 громадян. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість таких платників збільшилась на 43%, або на 393 особи", - йдеться у повідомленні.
Найбільша кількість громадян, які задекларували доходи у сумі понад 1 млн грн обліковується у м. Києві – 615 осіб (майже 47% від загальної кількості), Харківській області – 106 осіб, Дніпропетровській області – 82 особи та Київській області – 69 осіб.
Суму доходів, які отримали громадяни з доходами понад 1 млн. грн., задекларовано на рівні – 9,3 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року сума задекларованих доходів збільшилась на 3,3 млрд грн, або на 55%.
Громадянами з доходами понад 1 млн грн задекларовано до сплати податку на доходи фізичних осіб – 222,4 млн грн, військового збору – 25,9 млн грн.
Найбільшу суму податкових зобов’язань, визначених за даними декларацій самостійно до сплати у сумі, що перевищує 10 млн грн, задекларовано мешканцем м. Києва.
Податкові зобов’язання в сумі понад 8 млн грн задекларовано двома мешканцями Харківської області.
Майже 54 тис громадян станом на 11.04.2018 задекларували право на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками податків – 106,8 млн грн.
У ДФС нагадали, що з 1 січня 2018 року триває компанія декларування громадянами доходів, отриманих у минулому році.
Останній день подання декларації цього року для громадян, які зобов’язані згідно з Податковим кодексом України подати податкову декларацію, і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність,– 2 травня. А для громадян, які мають право на податкову знижку – 31 грудня.
Як повідомляв УНН, в Україні нарахували більше тисячі мільйонерів, 40% із яких у Києві.