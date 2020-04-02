Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії перевищила 100 тисяч людей

ukru
14:22 • 8488 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 56198 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 82270 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 105577 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 122185 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 123147 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172303 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142298 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148471 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148945 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.2 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 122267 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 112028 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 49166 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 30512 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 28637 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 56210 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 82277 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 105579 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 122188 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 123148 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 16063 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 23000 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108775 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109094 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126495 перегляди
Актуальне
Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії перевищила 100 тисяч людей

Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії перевищила 100 тисяч людей

Київ • УНН

 • 12142 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії зросла, за останніми даними, до 102136 людей. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я країни, інформує УНН з посиланням на Reuters і DW.

Для порівняння, станом на вівторок, 31 березня, в Іспанії були зафіксовані 94417 випадків інфікування.

Крім того, за останню добу в країні зафіксована також рекордна добова смертність, спричинена COVID-19, - вона становить 864 особи. Таким чином, загалом від коронавірусу в Іспанії померли вже 9053 людини.

Крім того, як повідомляє іспанське міністерство оборони, у середу до Мадрида прибули два літаки з Китаю та Туреччини, які доставили медичне оснащення, зокрема маски, захисні костюми та дезінфектори. Міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілла заявив, що сім мільйонів одиниць засобів захисту розподілять серед медичних працівників.

Нагадаємо, з 14 березня більшість населення Іспанії перебуває під жорстким карантином. Однак вірус продовжує поширюватися, медична система країни перевантажена.

Наразі Іспанія є другою країною Європи після Італії за кількістю заражень на коронавірус SARS-Cov-2 та смертей від коронавірусної інфекції COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.60
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80