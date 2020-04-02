Количество инфицированных коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Количество инфицированных коронавирусом в Испании выросла, по последним данным, до 102136 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.
Для сравнения, по состоянию на вторник, 31 марта, в Испании были зафиксированы 94417 случаев инфицирования.
Кроме того, за последние сутки в стране зафиксировано также рекордное суточная смертность, вызванная COVID-19 - она составляет 864 человека. Таким образом, всего от коронавируса в Испании умерли уже 9053 человека.
Кроме того, как сообщает испанское министерство обороны, в среду в Мадрид прибыли два самолета из Китая и Турции, которые доставили медицинское оснащение, в частности маски, защитные костюмы и дезинфекторы. Министр здравоохранения страны Сальвадор Илла заявил, что семь миллионов единиц средств защиты распределят среди медицинских работников.
Напомним, с 14 марта большинство населения Испании находится под жестким карантином. Однако вирус продолжает распространяться, медицинская система страны перегружена.
Сейчас Испания является второй страной Европы после Италии по количеству заражений на коронавирус SARS-Cov-2 и смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.