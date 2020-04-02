Количество инфицированных коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61702 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72370 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85859 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84063 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103455 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86159 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102706 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105867 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130929 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Актуальное
Количество инфицированных коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч человек

Количество инфицированных коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 12139 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Количество инфицированных коронавирусом в Испании выросла, по последним данным, до 102136 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.

Для сравнения, по состоянию на вторник, 31 марта, в Испании были зафиксированы 94417 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние сутки в стране зафиксировано также рекордное суточная смертность, вызванная COVID-19 - она составляет 864 человека. Таким образом, всего от коронавируса в Испании умерли уже 9053 человека.

Кроме того, как сообщает испанское министерство обороны, в среду в Мадрид прибыли два самолета из Китая и Турции, которые доставили медицинское оснащение, в частности маски, защитные костюмы и дезинфекторы. Министр здравоохранения страны Сальвадор Илла заявил, что семь миллионов единиц средств защиты распределят среди медицинских работников.

Напомним, с 14 марта большинство населения Испании находится под жестким карантином. Однако вирус продолжает распространяться, медицинская система страны перегружена.

Сейчас Испания является второй страной Европы после Италии по количеству заражений на коронавирус SARS-Cov-2 и смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.

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