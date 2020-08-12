Кількість інфікованих коронавірусом на Донеччині перевалила за 1 тисячу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Донецькій області станом на вечір вівторка зафіксовано 21 новий випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 1014 інфікованих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
"На Донеччині вже більше тисячі людей захворіли на коронавірусну хворобу. За вівторок, 11 серпня, її діагностували двадцяти одному мешканцю області, у тому числі одній дитині та одній медпрацівниці", - повідомив Кириленко.
Так, за його даними географія поширення хвороби в області наступна:
– 7 у Краматорську (12-річний хлопчик, чоловіки 30 і 55 років, жінки 35, 48, 58 і 77 років);
– 5 у Маріуполі (чоловіки 20 і 45 років, жінки 45, 46 і 57 рокі);
– 3 у Мар’їнському районі (жінки 34, 35 і 58 років);
– по 2 у Волноваському районі (чоловік 25 років і жінка 46 років) і Слов’янську (чоловік 37 років і жінка 38 років);
– по 1 у Вугледарі (чоловік 43 років) та Лиманській ОТГ (чоловік 44 років).
"Серед хворих, виявлених за сьогодні, є мешканка Києва, яка тимчасово перебувала у Донецькій області", - написав Кириленко.
"Пандемія поступово нарощує темп, кількість нових хворих збільшується, а разом з тим збільшується і ризик захворіти. Тому закликаю усіх бути обачними. Дотримуйтесь карантинних обмежень та протиепідемічних рекомендацій ВООЗ. Бережіть себе та своїх близьких", - додав очільник ДонОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 83 115 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 951 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.