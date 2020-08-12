Количество инфицированных коронавирусом в Донецкой области перевалило за 1 тысячу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер вторника зафиксировано 21 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 1014 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“В Донецкой области уже более тысячи человек заболели коронавирусной болезнью. За вторник, 11 августа, ее диагностировали у 21 жителя области, в том числе одного ребенка и одной медработницы”, — сообщил Кириленко.
Так, по его данным география распространения болезни в области следующая:
— 7 в Краматорске (12-летний мальчик, мужчины 30 и 55 лет, женщины 35, 48, 58 и 77 лет);
— 5 в Украине (мужчины 20 и 45 лет, женщины 45, 46 и 57 роки);
— 3 в Марьинском районе (женщины 34, 35 и 58 лет);
— по 2 в Волновахскому району (мужчина 25 лет и женщина 46 лет) и Славянске (мужчина 37 лет и женщина 38 лет);
— по 1 в Угледаре (мужчина 43 лет) и Лиманском ОТГ (мужчина 44 лет).
“Среди больных, выявленных за сегодня, есть жительница Киева, которая временно находилась в Донецкой области”, — написал Кириленко.
“Пандемия постепенно наращивает темп, количество новых больных увеличивается, а вместе с тем увеличивается и риск заболеть. Поэтому призываю всех быть осторожными. Следуйте карантина и противоэпидемических рекомендаций ВОЗ. Берегите себя и своих близких”, — добавил глава ДонОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 83 115 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1951 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.