Кількість голодуючих у конфліктних зонах досягло 56 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. За даними ООН, кількість голодуючих, через проблеми продовольства у країнах, де відбуваються затяжні конфлікти, досягло 56 мільйонів. Про це повідомляє УНН, з посиланням на спільну доповідь Всесвітньої продовольчої програми ООН і Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.
"Проблема продовольчої кризи особливо актуальна в восьми країнах, де з огляду на триваючі конфліктів недоїдають і потребують термінової допомоги 56 мільйонів чоловік", - пишуть автори доповіді.
У таких країнах, як Афганістан, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Південний Судан і Ємен гуманітарна ситуація за рік погіршилася.
Крім того, з серйозними проблемами зіткнулися жителі Сирії, Сомалі і Чаду.
За даними доповіді, наймасштабніший гуманітарну кризу на планеті триває в Ємені.
Нагадаємо, Організація об'єднаних націй заявила, що згідно із Індексом глобального голоду 2018 року, у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) було зафіксовано надзвичайно тривожний рівень голодування населення, в тому числі, дітей.