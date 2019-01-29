Кількість голодуючих у конфліктних зонах досягло 56 млн

КИЇВ. 29 січня. УНН. За даними ООН, кількість голодуючих, через проблеми продовольства у країнах, де відбуваються затяжні конфлікти, досягло 56 мільйонів. Про це повідомляє УНН, з посиланням на спільну доповідь Всесвітньої продовольчої програми ООН і Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.