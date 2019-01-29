Число голодающих в конфликтных зонах достигло 56 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. По данным ООН, количество голодающих из-за проблем продовольствия в странах, где происходят затяжные конфликты, достигло 56 миллионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на совместный доклад Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
"Проблема продовольственного кризиса особенно актуальна в восьми странах, где в силу продолжающихся конфликтов недоедают и нуждаются в срочной помощи 56 миллионов человек", - пишут авторы доклада.
В таких странах, как Афганистан, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Южный Судан и Йемен гуманитарная ситуация за год ухудшилась.
Кроме того, с серьезными проблемами столкнулись жители Сирии, Сомали и Чада.
По данным доклада, самый масштабный гуманитарный кризис на планете продолжается в Йемене.
Напомним, Организация Объединенных Наций заявила, что согласно Индексу глобального голода 2018 года, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) было зафиксировано чрезвычайно тревожный уровень голодания населения, в том числе, детей.