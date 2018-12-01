У ЦАР потребують допомоги понад 1,5 мільйона дітей - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Організація об'єднаних націй заявила, що згідно із Індексом глобального голоду 2018 року, у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) було зафіксовано надзвичайно тривожний рівень голодування населення, в тому числі, дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дослідження UNICEF.
“Принаймні 1,5 мільйона дітей охоплених під час війни у Центрально-Африканська Республіка (ЦАР) потребують термінової допомоги та захисту”, — йдеться в повідомленні видання.
У новому дослідженні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) зазначив, що недоїдання дітей є однією з основних проблем в країні, де тисячі людей втекли зі своїх будинків через поточний конфлікт.
“За прогнозами, впродовж 2019 року, через 43 тисячі дітей віком до п’яти років може виникнути надзвичайно високий ризик смерті через сильне гострого недоїдання”, — заявив в новому звіті орган ООН.
ЮНІСЕФ вважає, що тисячі дітей, переважно хлопчики, перебувають у збройних групах.
“Ще тисячі, переважно дівчата, сексуально експлуатуються і зловживають. Нестабільність і відсутність гуманітарного доступу роблять точні цифри важко оціненими”, — говориться в доповіді, додавши, що ці діти" відчайдушно потребують перспективи гідного життя“.
Агентство заявило, що попри загострення кризи в ЦАР, міжнародна увага та підтримка були критично низькою, тому її необхідно посилити, щоб задовольнити потреби найбільш уразливих.
Як повідомляв УНН, лідер бойовиків одного з мусульманських повстанських угруповань, раніше відомих під назвою “Селек”, Абдулайє Іссен дав військам Центральноафриканської республіки (ЦАР) 48 годин, щоб залишити контрольовані ними території. Іcсен зажадав також вивести з території країни російських найманців.