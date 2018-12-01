У ЦАР потребують допомоги понад 1,5 мільйона дітей - ООН

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Організація об'єднаних націй заявила, що згідно із Індексом глобального голоду 2018 року, у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) було зафіксовано надзвичайно тривожний рівень голодування населення, в тому числі, дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дослідження UNICEF.