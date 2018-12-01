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В ЦАР в помощи нуждаются более 1,5 миллиона детей - ООН

В ЦАР в помощи нуждаются более 1,5 миллиона детей - ООН

Киев  •  УНН

 • 8572 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Организация объединенных наций заявила, что согласно Индексу глобального голода 2018 года, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) было зафиксировано чрезвычайно тревожный уровень голодания населения, в том числе, детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование UNICEF.

“По крайней мере 1,5 миллиона детей охваченных во время войны в Центрально-Африканская Республика (ЦАР) нуждаются в срочной помощи и защиты”, — говорится в сообщении издания.

В новом исследовании Детский фонд ООН (UNICEF) отметил, что недоедание детей является одной из основных проблем в стране, где тысячи людей бежали из своих домов из-за текущего конфликта.

“По прогнозам, в течение 2019 года, через 43 тысячи детей в возрасте до пяти лет может возникнуть чрезвычайно высокий риск смерти из-за сильного острого недоедания”, — заявил в новом отчете орган ООН.

ЮНИСЕФ считает, что тысячи детей, преимущественно мальчики, находятся в вооруженных группах.

“Еще тысячи, преимущественно девушки, сексуально эксплуатируются и злоупотребляют. Нестабильность и отсутствие гуманитарного доступа делают точные цифры трудно оцененными”, — говорится в докладе, добавив, что эти дети" отчаянно нуждаются перспективы достойной жизни“.

Агентство заявило, что несмотря на обострение кризиса в ЦАР, международное внимание и поддержка были критически низкой, поэтому ее необходимо усилить, чтобы удовлетворить потребности самых уязвимых.

Как сообщал УНН, лидер боевиков одного из мусульманских повстанческих группировок, ранее известных под названием “Селек”, Абдулайе Иссен дал войскам Центральноафриканской республики (ЦАР) 48 часов, чтобы оставить контролируемые ими территории. Иcсен потребовал вывести с территории страны российских наемников.

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