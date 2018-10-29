У ЦАР виступили з вимогою вивести з країни "найманців з Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Лідер бойовиків одного з мусульманських повстанських угруповань, раніше відомих під назвою "Селек", Абдулайє Іссен дав військам Центральноафриканської республіки (ЦАР) 48 годин, щоб залишити контрольовані ними території. Іcсен зажадав також вивести з території країни російських найманців. Про це з посилання на повідомлення місцевих ЗМІ від 27 жовтня пише DW, передає УНН.
Зазначається, що днем раніше голова національної асамблеї ЦАР Абду Карім Мекасуа був відсторонений від посади. Іссен назвав такий крок незаконним. У своїй заяві лідер бойовиків звинуватив президента країни Фостен-Арканжу Туадеру в змові, здійсненій за підтримки "найманців з Росії".
Повстанці вимагають від Росії "докладно роз'яснити, якою є роль цих найманців, наближених до Кремля, і справжня мета їхньої присутності в країні", цитує заяву видання "МБХ медіа".
ЗМІ зазначають, що ультиматум стосується у тому числі російських військ.
У російському МЗС назвали інформацію про ультиматум "фейком".
Як повідомляв УНН, 30 липня в ЦАР були вбиті російські журналісти Кирило Радченко, Олександр Расторгуєв і Орхан Джемаль. За завданням "Центру управління розслідуваннями", що фінансується Михайлом Ходорковським, вони працювали над проектом "Російські найманці", присвяченому приватним військовим компаніям, а саме ПВК Вагнера.