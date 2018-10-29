У ЦАР виступили з вимогою вивести з країни "найманців з Росії"

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Лідер бойовиків одного з мусульманських повстанських угруповань, раніше відомих під назвою "Селек", Абдулайє Іссен дав військам Центральноафриканської республіки (ЦАР) 48 годин, щоб залишити контрольовані ними території. Іcсен зажадав також вивести з території країни російських найманців. Про це з посилання на повідомлення місцевих ЗМІ від 27 жовтня пише DW, передає УНН.