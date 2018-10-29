В ЦАР потребовали вывести из страны "наемников из России"

Отмечается, что днем ​​ранее глава национальной ассамблеи ЦАР Абду Карим Мекасуа был отстранен от должности. Иссен назвал такой шаг незаконным. В своем заявлении лидер боевиков обвинил президента страны Фостен-Арканжу Туадеру в заговоре, осуществленном при поддержке "наемников из России".

Повстанцы требуют от России "подробно разъяснить, какова роль этих наемников, приближенных к Кремлю, и истинная цель их присутствия в стране", цитирует заявление издание "МБХ медиа".

СМИ отмечают, что ультиматум касается в том числе российских войск.

В российском МИД назвали информацию об ультиматуме "фейком".

Как сообщал УНН, 30 июля в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. По заданию "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ПВК Вагнера.