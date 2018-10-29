В ЦАР потребовали вывести из страны "наемников из России"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Лидер боевиков одной из мусульманских повстанческих группировок, ранее известных под названием "Селек", Абдулайе Иссен дал войскам Центральноафриканской республики (ЦАР) 48 часов, чтобы оставить контролируемые ими территории. Иcсен также потребовал вывести с территории страны российских наемников. Об этом со ссылкой на сообщения местных СМИ от 27 октября пишет DW, передает УНН.
Отмечается, что днем ранее глава национальной ассамблеи ЦАР Абду Карим Мекасуа был отстранен от должности. Иссен назвал такой шаг незаконным. В своем заявлении лидер боевиков обвинил президента страны Фостен-Арканжу Туадеру в заговоре, осуществленном при поддержке "наемников из России".
Повстанцы требуют от России "подробно разъяснить, какова роль этих наемников, приближенных к Кремлю, и истинная цель их присутствия в стране", цитирует заявление издание "МБХ медиа".
СМИ отмечают, что ультиматум касается в том числе российских войск.
В российском МИД назвали информацию об ультиматуме "фейком".
Как сообщал УНН, 30 июля в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. По заданию "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ПВК Вагнера.