П'ятитисячна демонстрація проти корупції відбулася у Братиславі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Близько п'яти тисяч словаків вийшли у вівторок у Братиславі на демонстрацію проти корупції, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Учасники акції протесту, яку організували двоє 18-річних школярів, вимагали не лише ґрунтовного розслідування корупційних скандалів, але й звільнення міністра внутрішніх справ, керівника поліції та антикорупційного прокурора.
Зокрема, главу МВС Роберта Каліняка підозрюють у тому, що він за хабар допоміг уникнути відповідальності бізнесменові Ладиславу Бастернаку, обвинуваченому в ухилянні від сплати податків. Опозиції не вдається відправити урядовця у відставку. Главі поліції країни Тибору Гашпару закидають перешкоджання розслідуванню стосовно міністра.
Демонстранти критикували і прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Вони несли транспаранти з написами "Фіцо захищає злодіїв" та "Ми хочемо кращої країни". Як повідомляється, глава словацького уряду живе в центрі столиці в арендованій квартирі, власником якої є Л.Бастернак.
"Корупція – це одна з найбільших проблем Словаччини. Наші гроші зникають у кишенях олігархів", – заявила співорганізаторка протесту Кароліна Фарска.
Президент Словаччини Андрей Кіска підтримав демонстрантів.
"Якщо всі продовжуватимуть мовчати, тут нічого не зміниться", – заявив він.
За даними Transparency International, Словаччина посідає сьоме місце за корумпованістю в Євросоюзі.
Нагадаємо, в лютому у столиці Румунії відбулися масштабні протести проти намірів уряду законодавчо послабити відповідальність за корупцію серед чиновників.