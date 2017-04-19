Пятитысячная демонстрация против коррупции состоялась в Братиславе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Около пяти тысяч словаков вышли во вторник в Братиславе на демонстрацию против коррупции, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Участники акции протеста, организованной двумя 18-летними школьниками, требовали не только основательного расследования коррупционных скандалов, но и увольнения министра внутренних дел, руководителя полиции и антикоррупционного прокурора.
В частности, глава МВД Роберт Калиняк подозревается в том, что он за взятку помог избежать ответственности бизнесмену Ладиславу Бастернаку, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов. Оппозиции не удается отправить министра в отставку. Главу полиции страны Тибора Гашпара обвиняют в препятствовании расследованию в отношении министра.
Демонстранты критиковали и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Они несли транспаранты с надписями “Фицо защищает воров” и “Мы хотим лучшей страны”. Как сообщается, глава словацкого правительства живет в центре столицы в съемной квартире, владельцем которой является Л.Бастернак.
“Коррупция — это одна из самых больших проблем Словакии. Наши деньги исчезают в карманах олигархов”, — заявила соорганизатор протеста Каролина Фарска.
Президент Словакии Андрей Киска поддержал демонстрантов.
“Если все будут продолжать молчать, здесь ничего не изменится”, — заявил он.
По данным Transparency International, Словакия занимает седьмое место по коррумпированности в Евросоюзе.
Напомним, в феврале в столице Румынии произошли масштабные протесты против намерений правительства законодательно ослабить ответственность за коррупцию среди чиновников.