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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22903 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84999 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143312 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111906 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113528 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110610 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102838 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Пятитысячная демонстрация против коррупции состоялась в Братиславе

Пятитысячная демонстрация против коррупции состоялась в Братиславе

Киев  •  УНН

 • 11095 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Около пяти тысяч словаков вышли во вторник в Братиславе на демонстрацию против коррупции, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Участники акции протеста, организованной двумя 18-летними школьниками, требовали не только основательного расследования коррупционных скандалов, но и увольнения министра внутренних дел, руководителя полиции и антикоррупционного прокурора.

В частности, глава МВД Роберт Калиняк подозревается в том, что он за взятку помог избежать ответственности бизнесмену Ладиславу Бастернаку, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов. Оппозиции не удается отправить министра в отставку. Главу полиции страны Тибора Гашпара обвиняют в препятствовании расследованию в отношении министра.

Демонстранты критиковали и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Они несли транспаранты с надписями “Фицо защищает воров” и “Мы хотим лучшей страны”. Как сообщается, глава словацкого правительства живет в центре столицы в съемной квартире, владельцем которой является Л.Бастернак.

“Коррупция — это одна из самых больших проблем Словакии. Наши деньги исчезают в карманах олигархов”, — заявила соорганизатор протеста Каролина Фарска.

Президент Словакии Андрей Киска поддержал демонстрантов.

“Если все будут продолжать молчать, здесь ничего не изменится”, — заявил он.

По данным Transparency International, Словакия занимает седьмое место по коррумпированности в Евросоюзе.

Напомним, в феврале в столице Румынии произошли масштабные протесты против намерений правительства законодательно ослабить ответственность за коррупцию среди чиновников.

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