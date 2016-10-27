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Кілька сотень авіарейсів скасували у Німеччині через страйк

Кілька сотень авіарейсів скасували у Німеччині через страйк

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Німеччині розпочався 24-годинний страйк бортпровідників бюджетного авіаперевізника Eurowings/Germanwings за закликом незалежної профспілки UFO передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У четвер страйк торкнувся всіх великих німецьких аеропортів за винятком Франкфурта-на-Майні і Мюнхена. Скасовано багато внутрішньонімецьких рейсів, а також міжнародних, зокрема, в такі міста, як Барселона, Москва, Париж і Спліт.

Обидві компанії, які є дочірніми підприємствами концерну Lufthansa, в 2016 році були об’єднані зі збереженням власних брендів. Авіаперевізники, за власними даними, пропонують постраждалим клієнтам безплатно перебронювати квитки або отримати гроші назад. Спеціальний план польотів в день страйку опублікований на сайті Eurowings. Всього страйк торкнеться близько 50 тисяч пасажирів.

У берлінському аеропорту Тегель скасовані 70 рейсів, у Гамбурзі із запланованих на ранок четверга 25 вильотів Eurowings анульовані 11. Всього лише 3 з 34 літаків Germanwings піднімуться сьогодні в небо. Всього з близько 500 запланованих на четвер польотів відбудуться лише близько 120, повідомили в Eurowings. Не постраждають тільки далекі і трансатлантичні рейси під маркою Eurowings.

Страйк персоналу Eurowings/Germanwings було оголошено після того, як в глухий кут зайшли переговори з питання про тарифи між бортпровідниками і керівництвом авіаперевізника. Суперечка триває вже більше трьох років. Співробітники бюджетних авіаліній отримують менше, ніж їх колеги в материнській компанії Lufthansa.

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