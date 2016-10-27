Несколько сотен авиарейсов отменили в Германии из-за забастовки

В четверг забастовка затронула все крупные немецкие аэропорты за исключением Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Отменены многие внутригерманские рейсы, а также международные, в частности, в такие города, как Барселона, Москва, Париж и Сплит.

Обе компании, которые являются дочерними предприятиями концерна Lufthansa, в 2016 году были объединены с сохранением собственных брендов. Авиаперевозчики, по собственным данным, предлагают пострадавшим клиентам бесплатно перебронировать билеты или получить деньги обратно. Специальный план полетов в день забастовки опубликован на сайте Eurowings. Всего забастовка затронет около 50 тысяч пассажиров.

В берлинском аэропорту Тегель отменены 70 рейсов, в Гамбурге из запланированных на утро четверга 25 вылетов Eurowings аннулированы 11. Всего лишь 3 из 34 самолетов Germanwings поднимутся сегодня в небо. Всего из около 500 запланированных на четверг полетов состоятся лишь около 120, сообщили в Eurowings. Не пострадают только дальние и трансатлантические рейсы под маркой Eurowings.

Забастовка персонала Eurowings / Germanwings была объявлена после того, как в тупик зашли переговоры по вопросу о тарифах между бортпроводниками и руководством авиаперевозчика. Спор длится уже более трех лет. Сотрудники бюджетных авиалиний получают меньше, чем их коллеги в материнской компании Lufthansa.