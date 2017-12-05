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Кілька лідерів Дніпра завершили виступи в клубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Головний тренер команди Другої ліги України - "Дніпра", Олександр Поклонський розповів про кадрові перестанови в клубі, які відбудуться цієї зими. Про це інформує прес-служба "Дніпра", передає УНН.

"Гадаю, що в більшості своїй наш склад залишиться. Дві-три позиції ми втратимо: пішли Вакулко, Довбик, Баштаненко - інші ж поки під питанням, але вони всі хочуть залишитися тут мінімум до літа. Я сказав футболістам перед відпусткою, що, якщо у них будуть пропозиції, нехай їх розглядають, а ми візьмемо тоді молодих гравців. Але, думаю, ми будемо битися до кінця", - заявив Поклонський.

Примітно, що Довбик у нинішній кампанії був кращим бомбардиром команди і з 12 голами входив до топ-5 голеодорів чемпіонату.

Як повідомляв УНН, Довбик потрапляв до списку 33-х кращих футболістів УПЛ за підсумками минулого сезону.

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