Несколько лидеров Днепра завершили выступления в клубе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 72188 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 48329 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106694 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108161 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 126057 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105467 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107395 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113070 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117357 просмотра

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Главный тренер команды Второй лиги Украины - "Днепра", Александр Поклонский рассказал о кадровых перестановки в клубе, которые состоятся этой зимой. Об этом сообщает пресс-служба "Днепра", передает УНН.

"Думаю, что в большинстве своем наш состав останется. Две-три позиции мы потеряем: пошли Вакулко, Довбик, Баштаненко - остальные пока под вопросом, но они все хотят остаться здесь минимум до лета. Я сказал футболистам перед отпуском, что, если в них будут предложения, пусть их рассматривают, а мы возьмем тогда молодых игроков. Но, думаю, мы будем биться до конца ", - заявил Поклонский.

Примечательно, что Довбик в нынешней кампании был лучшим бомбардиром команды и с 12 голами входил в топ-5 голеадоров чемпионата.

Как сообщал УНН, Довбик попадал в список 33-х лучших футболистов УПЛ по итогам прошлого сезона.

Украинские Национальные Новости

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