Несколько лидеров Днепра завершили выступления в клубе

"Думаю, что в большинстве своем наш состав останется. Две-три позиции мы потеряем: пошли Вакулко, Довбик, Баштаненко - остальные пока под вопросом, но они все хотят остаться здесь минимум до лета. Я сказал футболистам перед отпуском, что, если в них будут предложения, пусть их рассматривают, а мы возьмем тогда молодых игроков. Но, думаю, мы будем биться до конца ", - заявил Поклонский.

Примечательно, что Довбик в нынешней кампании был лучшим бомбардиром команды и с 12 голами входил в топ-5 голеадоров чемпионата.

Как сообщал УНН, Довбик попадал в список 33-х лучших футболистов УПЛ по итогам прошлого сезона.