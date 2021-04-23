Кидався на дівчат і показував середній палець: у центрі Києва п’яний чоловік в рясі священника влаштував дебош
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У п’ятницю в центрі столиці нетверезий чоловік в рясі священника влаштував “перфоманс” та чіплявся до людей. Про подію у соцмережах інформують очевидці, передає УНН.
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Як зазначають очевидці, ймовірний священик кидався на дівчат, а на питання "з якою він церкви", "батюшка" показував середній палець.
Пізніше втихомирити дебошира приїхала поліція.
За даними зі ЗМІ, ще вранці священнослужителя бачили в "Сільпо" на Контрактовій площі - він сидів як бездомний в тепловому тамбурі між дверима супермаркету.
У пресслужбі ГУ НП Києва УНН повідомили, що не мають інформації про те, що на чоловіка склали протокол, чи він був затриманий.
Що було раніше
Напередодні у Маріуполі чоловік із сокирою забіг до магазину і пошкодив вітрини та товар. Як повідомили у поліції, так хуліган "помстився" за дружину, якій зробили зауваження через відсутність маски.