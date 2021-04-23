Кидався на дівчат і показував середній палець: у центрі Києва п’яний чоловік в рясі священника влаштував дебош

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Як зазначають очевидці, ймовірний священик кидався на дівчат, а на питання "з якою він церкви", "батюшка" показував середній палець.

Пізніше втихомирити дебошира приїхала поліція.

За даними зі ЗМІ, ще вранці священнослужителя бачили в "Сільпо" на Контрактовій площі - він сидів як бездомний в тепловому тамбурі між дверима супермаркету.

У пресслужбі ГУ НП Києва УНН повідомили, що не мають інформації про те, що на чоловіка склали протокол, чи він був затриманий.

Що було раніше

Напередодні у Маріуполі чоловік із сокирою забіг до магазину і пошкодив вітрини та товар. Як повідомили у поліції, так хуліган "помстився" за дружину, якій зробили зауваження через відсутність маски.