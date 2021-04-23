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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 106741 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 160932 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 164225 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 243658 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 285045 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 152187 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 141127 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Бросался на девушек и показывал средний палец: в центре Киева пьяный мужчина в рясе священника устроил дебош

Бросался на девушек и показывал средний палец: в центре Киева пьяный мужчина в рясе священника устроил дебош

Киев  •  УНН

 • 24043 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В пятницу в центре столицы нетрезвый мужчина в рясе священника устроил "перфоманс" и цеплялся к людям. О происшествии в соцсетях сообщают очевидцы, передает УНН.

Детали

Как отмечают очевидцы, вероятный священник бросался на девушек, а на вопрос "с какой он церкви", "батюшка" показывал средний палец.

Позже утихомирить дебошира приехала полиция.

По данным из СМИ, еще утром священнослужителя видели в "Сильпо" на Контрактовой площади - он сидел как бездомный в тепловом тамбуре между дверями супермаркета.

В пресс-службе ГУ НП Киева сообщили УНН, что не располагают информацией о том, что на мужчину составили протокол, или он был задержан.

Что было раньше

Накануне в Мариуполе мужчина с топором забежал в магазин и повредил витрины и товар. Как сообщили в полиции, так хулиган "отомстил" жене, которой сделали замечание за отсутствие маски.

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