Бросался на девушек и показывал средний палец: в центре Киева пьяный мужчина в рясе священника устроил дебош
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В пятницу в центре столицы нетрезвый мужчина в рясе священника устроил "перфоманс" и цеплялся к людям. О происшествии в соцсетях сообщают очевидцы, передает УНН.
Детали
Как отмечают очевидцы, вероятный священник бросался на девушек, а на вопрос "с какой он церкви", "батюшка" показывал средний палец.
Позже утихомирить дебошира приехала полиция.
По данным из СМИ, еще утром священнослужителя видели в "Сильпо" на Контрактовой площади - он сидел как бездомный в тепловом тамбуре между дверями супермаркета.
В пресс-службе ГУ НП Киева сообщили УНН, что не располагают информацией о том, что на мужчину составили протокол, или он был задержан.
Что было раньше
Накануне в Мариуполе мужчина с топором забежал в магазин и повредил витрины и товар. Как сообщили в полиции, так хулиган "отомстил" жене, которой сделали замечание за отсутствие маски.