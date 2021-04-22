Забіг у магазин із сокирою і трощив вітрини: чоловік "помстився" за зауваження дружині-антимасочниці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Маріуполі чоловік із сокирою забіг до магазину і пошкодив вітрини та товар. Як повідомили у поліції, так хуліган "помстився" за дружину, якій зробили зауваження через відсутність маски, передає УНН.
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Як повідомили у поліції, сьогодні о 13:15 надійшло повідомлення про те, що до супермаркету у Приморському районі забіг чоловік і за допомогою сокири трощить майно.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили порушника – ним виявився 35-річний місцевий житель.
Додамо
За попередньою інформацією, чоловік скоїв правопорушення через конфлікт між своєю дружиною та персоналом закладу. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона перебуває у публічному місці без захисної маски під час карантину.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Тривають оперативні та слідчі дії. За це правопорушення передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі.
Крім того, наприкінці минулого року чоловік вже потрапляв до поля зору поліції за аналогічний злочин. За цим фактом йому оголошено підозру.
Нагадаємо
У столичному ТРЦ на проспекті Перемоги чоловік вистрелив в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.