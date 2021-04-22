Забіг у магазин із сокирою і трощив вітрини: чоловік "помстився" за зауваження дружині-антимасочниці

Деталі

Як повідомили у поліції, сьогодні о 13:15 надійшло повідомлення про те, що до супермаркету у Приморському районі забіг чоловік і за допомогою сокири трощить майно.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили порушника – ним виявився 35-річний місцевий житель.

Додамо

За попередньою інформацією, чоловік скоїв правопорушення через конфлікт між своєю дружиною та персоналом закладу. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона перебуває у публічному місці без захисної маски під час карантину.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Тривають оперативні та слідчі дії. За це правопорушення передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі.

Крім того, наприкінці минулого року чоловік вже потрапляв до поля зору поліції за аналогічний злочин. За цим фактом йому оголошено підозру.

Нагадаємо

У столичному ТРЦ на проспекті Перемоги чоловік вистрелив в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.