Забежал в магазин с топором и крушил витрины: мужчина "отомстил" за замечания жене-антимасочнице
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Мариуполе мужчина с топором забежал в магазин и повредил витрины и товар. Как сообщили в полиции, так хулиган "отомстил" за жену, которой сделали замечание из-за отсутствия маски, передает УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, сегодня в 13:15 поступило сообщение о том, что в супермаркет в Приморском районе забежал мужчина и с помощью топора крушит имущество.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили нарушителя - им оказался 35-летний местный житель.
Добавим
По предварительной информации, мужчина совершил правонарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом учреждения. Работник сделал женщине замечание на то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжаются оперативные и следственные действия. За это правонарушение предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы.
Кроме того, в конце прошлого года мужчина уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление. По данному факту ему объявлено подозрение.
Напомним
В столичном ТРЦ на проспекте Победы мужчина выстрелил в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.