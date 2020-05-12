Кіберфутбольна збірна України звела внічию матч із тріумфатором кваліфікації на eEURO-2020

Українські кіберфутболісти зійшлися в товариському поєдинку з однією з найсильніших збірних Європи — командою Нідерландів. Помаранчеві вийшли до фінальної частини eEURO-2020 із максимальним результатом — 10 перемог у 10-ти іграх і, відповідно, 30 набраних очок.

За нашу збірну виступали Максим Андрасюк та Сергій Марченко, за нідерландців — Елдрідж О’Ніл та Йос Сонневелд. Матчева зустріч завершилася мировою – 2:2.

Результати поєдинків:

Максим Андрасюк — Елдрідж О’Ніл —1:3 (1:2)

Йос Сонневелд — Сергій Марченко — 4:1 (0:0)

Сергій Марченко — Елдрідж О’Ніл — 1:0 (1:0)

Йос Сонневелд — Максим Андрасюк — 0:1 (0:0).

Нагадаємо, збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES брала участь у відборі на чемпіонат Європи 2020 року в Лондоні. Проте українська команда посіла лише третє місце у кваліфікаційній групі Н, пропустивши вперед італійців та чорногорців, і вибула з подальшої боротьби.