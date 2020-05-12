Киберфутбольная сборная Украины свела вничью матч с триумфатором квалификации на eEURO-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сборная Украины по киберфутболу в дисциплине PES в товарищеском матче сыграла вничью с командой Нидерландов, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Украинские киберфутболисты сошлись в товарищеском поединке с одной из сильнейших сборных Европы - командой Нидерландов. Оранжевые вышли в финальную часть eEURO 2020 с максимальным результатом - 10 побед в 10-ти играх и, соответственно, 30 набранных очков.
За нашу сборную выступали Максим Андрасюк и Сергей Марченко, за нидерландцев - Элдридж О'Нил и Йос Сонневелд. Матчевая встреча завершилась мировой - 2:2.
Результаты поединков:
Максим Андрасюк - Элдридж О'Нил 1:3 (1:2)
Йос Сонневелд - Сергей Марченко - 4:1 (0:0)
Сергей Марченко - Элдридж О'Нил - 1:0 (1:0)
Йос Сонневелд - Максим Андрасюк - 0:1 (0:0).
Напомним, сборная Украины по киберфутболу в дисциплине PES участвовала в отборе на чемпионат Европы 2020 году в Лондоне. Однако украинская команда заняла лишь третье место в квалификационной группе Н, пропустив вперед итальянцев и черногорцев, и выбыла из дальнейшей борьбы.