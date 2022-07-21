Хвиля тепла в Європі досягла Польщі та Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Величезна хвиля тепла, що охопила частину Європи, у четвер неухильно переміщалася на схід, що змусило країни, включаючи Італію, Польщу та Словенію, оголосити про найсильнішу спеку. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
На початку цього місяця температура у південній Європі почала стрімко зростати, хвиля тепла забрала сотні життів та викликала лісові пожежі, які спалили десятки тисяч гектарів землі у таких країнах, як Іспанія, Португалія та Франція. У Великій Британії та Франції у вівторок спостерігалися рекордно високі температури.
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Греція, в якій протягом двох днів стримувалась величезна лісова пожежа неподалік Афін, закликала Європу зробити більше для боротьби зі зміною клімату.
Грецькі пожежники загасили 390 лісових пожеж за тиждень, приблизно 50-70 спалахів на день.
У Польщі влада випустила попередження про спеку для багатьох частин країни: температура досягала 36,7 за Цельсієм у західному місті Корник.
Велика лісова пожежа спалахнула недалеко від південного міста Бжеско, повідомляє сайт Onet. Пожежники повідомилиі, що понад 50 гектарів полів уже згоріли і що вогонь рухається у бік лісу.
Очікується, що у вихідні температура в Польщі знизиться.
В Італії пожежі в Тоскані та Фріулі-Венеція-Джулія продовжували вирувати, повідомляє агентство ANSA. Нові лісові пожежі були помічені в горах поблизу Болоньї та на північ від Мілана.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в четвер в чотирнадцяти містах, включаючи Рим і Мілан, було оголошено найвищий рівень спеки, а в п'ятницю їхня кількість збільшиться до 16.
ANSA також повідомило, що пожежа, що почалася в північній Італії неподалік Карсо, перекинулася через кордон зі Словенією, пошкодивши площу понад 2000 гектарів.
Зі словенського боку через пожежу довелося евакуювати 400 людей із трьох сіл, повідомляють словенські новинні агентства.
Лісові пожежі продовжують горіти у Португалії та Іспанії.