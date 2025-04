У Великій Британії зафіксовано температурний рекорд

Деталі

Температуру +39,1 градус за Цельсієм зафіксовано на півдні Англії. Попередній рекорд у +38,7 градусів зареєстрували 2019 року.

Цитата

"У Чарлвуді, Суррей, попередньо зафіксували температуру 39,1°C. Якщо підтвердиться, це буде найвища температура, яку коли-небудь реєстрували у Великій Британії", – ідеться у повідомленні.

A temperature of 39.1°C has provisionally been recorded at Charlwood, Surrey



If confirmed this will be the highest temperature ever recorded in the UK



Temperatures are likely to rise further through today #heatwave #heatwave2022 pic.twitter.com/aC2YPg3Q2G

— Met Office (@metoffice) July 19, 2022

Нагадаємо

Західна Європа потерпає від рекордної спеки. Пожежники мають труднощі із гасінням вогню у Франції, Іспанії та Португалії, який знищив тисячі гектарів лісів. За даними міністерств охорони здоров'я відповідних країн, у липні в Іспанії та Португалії також було зареєстровано понад 1000 смертей, пов'язаних із спекою.