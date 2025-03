В Великобритании зафиксирован температурный рекорд

Детали

Температуру +39,1 градус по Цельсию зафиксировали на юге Англии. Предыдущий рекорд в +38,7 градуса зарегистрировали в 2019 году.

Цитата

"В Чарлвуде, Суррей, предварительно зафиксировали температуру 39,1°C. Если подтвердится, это будет самая высокая температура, которую когда-либо регистрировали в Великобритании", – говорится в сообщении.

A temperature of 39.1°C has provisionally been recorded at Charlwood, Surrey



If confirmed this will be the highest temperature ever recorded in the UK



Temperatures are likely to rise further through today #heatwave #heatwave2022 pic.twitter.com/aC2YPg3Q2G

— Met Office (@metoffice) July 19, 2022

Напомним

Западная Европа страдает от рекордной жары. Пожарные испытывают трудности с тушением огня во Франции, Испании и Португалии, который уничтожил тысячи гектаров лесов. По данным министерств здравоохранения соответствующих стран, в июле в Испании и Португалии также было зарегистрировано более 1000 смертей, связанных с жарой.