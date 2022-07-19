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Біля грецької столиці Афіни вирує пожежа, евакуювали два района міста

Біля грецької столиці Афіни вирує пожежа, евакуювали два района міста

Київ • УНН

 • 227718 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Лісова пожежа, викликана сильним вітром, вирувала у вівторок у гірській місцевості поблизу будинків на околиці грецької столиці. Влада наказала евакуювати принаймні два райони міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пожежа охопила лісовий масив за 27 км від центру Афін. Було видно, що густі хмари темного диму піднімаються в небо над районом Пентелі, там перекрили рух. Близько 78 пожежників і 16 літаків намагалися приборкати вогонь.

Влада наказала евакуювати райони Драфі та Антуса. Також порадили мешканцям прилеглих районів бути готовими евакуюватися зі своїх домівок, якщо виникне потреба.

Цитата

«Це важка пожежа, і ми зробимо все можливе, щоб її приборкати», — сказав речник пожежної служби Янніс Артопіос державному телебаченню ERT, додавши, що зусиллям грецьких пожежників також допомагали 28 пожежників з Румунії, - «Ми боремося, намагаємося обвести вогонь».

Торік лісові пожежі спустошили близько 121 000 гектарів лісів у різних частинах Греції. Тоді країна пережила найсильнішу спеку за 30 років.

Нагадаємо

В Іспанії та Португалії понад 1000 людей загинули від виснажливої спеки.

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