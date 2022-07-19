Возле греческой столицы Афины бушует пожар, эвакуировали два района города
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Лесной пожар, вызванный сильным ветром, бушевал во вторник в горной местности вблизи домов на окраине греческой столицы. Власти приказали эвакуировать по крайней мере два района города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пожар охватил лесной массив в 27 км от центра Афин. Было видно, что густые тучи темного дыма поднимаются в небо над районом Пентели, там перекрыли движение. Около 78 пожарных и 16 самолетов пытались обуздать огонь.
Власти приказали эвакуировать районы Драфи и Антуса. Также посоветовали жителям близлежащих районов быть готовыми эвакуироваться из своих домов, в случае необходимости.
Цитата
«Это тяжелый пожар, и мы сделаем все возможное, чтобы его остановить», — сказал спикер пожарной службы Яннис Артопиос государственному телевидению ERT, добавив, что усилиям греческих пожарных также помогали 28 пожарных из Румынии, - «Мы боремся, стараемся обвести огонь».
В прошлом году лесные пожары опустошили около 121 000 гектаров лесов в разных частях Греции. Тогда страна пережила сильнейшую жару за 30 лет.
Напомним
В Испании и Португалии более 1000 человек погибли от изнуряющей жары.