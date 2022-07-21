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Волна тепла в Европе достигла Польши и Греции

Волна тепла в Европе достигла Польши и Греции

Киев • УНН

 • 203236 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Огромная волна тепла, охватившая часть Европы, в четверг неуклонно перемещалась на восток, что заставило страны, включая Италию, Польшу и Словению, объявить о сильнейшей жаре. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

В начале этого месяца температура в южной Европе начала стремительно расти, волна тепла унесла сотни жизней и вызвала лесные пожары, которые сожгли десятки тысяч гектаров земли в таких странах, как Испания, Португалия и Франция. В Великобритании и Франции во вторник наблюдались рекордно высокие температуры.

Детали

Греция, где в течение двух дней сдерживали огромный лесной пожар близ Афин, призвала Европу сделать больше для борьбы с изменением климата.

Греческие пожарные потушили 390 лесных пожаров за неделю, примерно 50-70 вспышек в день.

В Польше власти выпустили предупреждение о жаре для многих частей страны: температура достигала 36,7 по Цельсию в западном городе Корник.

Большой лесной пожар вспыхнул недалеко от южного города Бжеско, сообщает сайт Onet. Пожарные сообщили, что более 50 гектаров полей уже сгорели и что огонь двигается в сторону леса.

Ожидается, что к выходным температура в Польше снизится.

В Италии пожары в Тоскане и Фриули-Венеция-Джулия продолжали гореть, сообщает агентство ANSA. Новые лесные пожары были замечены в горах близ Болоньи и севернее Милана.

Министерство здравоохранения сообщило, что в четверг в четырнадцати городах, включая Рим и Милан, был объявлен высокий уровень жары, а в пятницу их количество увеличится до 16.

ANSA также сообщило, что пожар, начавшийся в северной Италии неподалеку от Карсо, перекинулся через границу со Словенией, повредив площадь более 2000 гектаров.

Со словенской стороны из-за пожара пришлось эвакуировать 400 человек из трех сел, сообщают словенские новостные агентства.

Лесные пожары продолжают гореть в Португалии и Испании.

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