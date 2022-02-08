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Хом'яки можуть передавати Covid людям — дослідження

Хом'яки можуть передавати Covid людям — дослідження

Київ • УНН

 • 19194 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Домашні хом'яки можуть передавати Covid людям і є ймовірним джерелом недавнього спалаху Дельта-варіанту в Гонконгу. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Деталі

Дослідження підтвердило, що зоомагазин став джерелом недавнього спалаху Covid в Гонконгу, внаслідок якого заразилися не менше 50 осіб та було вибраковано понад 2 200 хом'яків.

Проте вірусологи підкреслили, що, хоча торгівля домашніми тваринами може забезпечити шлях для поширення вірусу, існуючі домашні хом'яки навряд чи становлять загрозу для своїх власників і не повинні зазнавати шкоди.

Багато тварин сприйнятливі до зараження Covid, але досі лише одна тварина — норка — довела свою здатність передавати їх у зворотному напрямі. Хом'яки особливо вразливі для вірусу — карликові хом'яки Роборовського можуть від нього померти, тому їх широко використовували "як модель" для вивчення хвороби.

Побоювання з приводу того, що хом'яки також можуть заражати людей, уперше з'явилися, коли 15 січня у 23-річного працівника зоомагазину Little Boss у Гонконгу був позитивний результат на Covid — перший діагноз Дельта-варіанту у місті за понад три місяці. Жінка, яка відвідала зоомагазин, також заразилася, і в наступні дні інші члени її сім'ї мали позитивний результат.

У відповідь представники органів охорони здоров'я взяли мазки із сотень гризунів у зоомагазині та на складі, де вони постачалися. Вірусний генетичний матеріал або антитіла були виявлені у 15 з 28 хом'яків, але в жодного з протестованих карликових хом'яків, мишей, морських свинок, кроликів або шиншил. Хом'яки були імпортовані від постачальника з Нідерландів у грудні та січні.

Після того, як коронавірус був виявлений у хом'яків, професор Лео Пун, вірусолог з Університету Гонконгу, та його колеги провели подальше секвенування вірусного геному, яке показало, що всі хом'яки були інфіковані Дельта-варіантом і що їхні віруси тісно пов'язані між собою.

Тим часом аналіз зразків від працівника зоомагазину та зараженого клієнта показав, що їхні віруси тісно пов'язані з вірусами хом'яків, але малоймовірно, що вони передавали інфекцію один одному.

Дослідження, яке ще не було рецензовано, є першим, у якому представлені "переконливі докази" того, що хом'яки можуть заразитися в реальних умовах і що вони можуть передавати вірус людям, а також іншим хом'якам.

Найдивовижніше, що вірус все ще може "досить ефективно передаватися між людьми" навіть після реплікації у хом'яків, зауважив Пун в коментарі журналу Nature. Хоча його результати вказують на глобальну торгівлю домашніми тваринами як шлях поширення вірусу, люди, як і раніше, набагато частіше заражаються один від одного, ніж від своїх вихованців, додав він.

Тим не менш, результати підкреслюють можливість того, що вірус може передаватися іншим видам тварин, не виявленим, що дає можливість для подальшої мутації та потенційного поширення назад на людей.

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